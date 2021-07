Homem ferido em atropelamento na sequência de desacatos em Reguengos de Monsaraz

Um homem sofreu ferimentos ligeiros após ter sido atropelado na sequência de desacatos junto à esplanada de um café na sexta-feira à noite, em Reguengos de Monsaraz (Évora), disseram hoje fontes da GNR e dos bombeiros.





A fonte da GNR indicou à agência Lusa que uma das pessoas envolvidas nos desacatos se pôs em fuga num automóvel, tendo atropelado o homem.O ferido, de 23 anos, residente em Reguengos de Monsaraz, foi transportado para o hospital de Évora, disse fonte dos bombeiros locais.Segundo a GNR, a viatura envolvida no atropelamento, conduzida por um homem, foi encontrada posteriormente, sem o condutor, tendo este veículo e um outro, de pessoas alegadamente envolvidas na ocorrência, sido apreendidos pela Guarda.Não há detidos, nem identificados, na sequência dos desacatos, que ocorreram cerca das 22:30, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).A Polícia Judiciária foi chamada ao local e vai investigar o caso, de acordo com a GNR.Segundo fonte dos bombeiros, durante a ocorrência foram partidas mesas e cadeiras da esplanada do café, que ficou "praticamente destruída".Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta para um atropelamento na Rua São João de Deus, em Reguengos de Monsaraz, foi dado às 23:11 de sexta-feira.Foram mobilizados para o local bombeiros da corporação de Reguengos de Monsaraz, além da GNR.Está a circular um vídeo nas redes sociais que mostra os desacatos.