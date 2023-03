Habitação: Governo adia aprovação de parte dos diplomas

As mais lidas

O Governo anunciouesta quinta-feira o adiamento da aprovação de parte dos diplomas sobre habitação, prolongando o seu período de consulta pública, a pedido da Associação Nacional de Municípios Portugueses.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Em comunicado, o Ministério da Habitação informa que decidiu prolongar a consulta pública de três propostas de lei do Programa Mais Habitação (PL 64/XXIII/2023; PL 73/XXIII/2023; PL 74/XXIII/2023) "até 24 de março, na sequência de um pedido da Associação Nacional de Municípios Portugueses".Estes diplomas dizem respeito ao alojamento local e vistos 'gold', entre outros.Essa parte da legislação será aprovada apenas no Conselho de Ministros de 30 de março, seguindo depois para a Assembleia da República.Os restantes diplomas - referentes aos apoios ao crédito à habitação e às rendas (DL 75/XXIII/2023; DL 111/XXIII/2023) -- terminam a consulta pública na segunda-feira, 13 de março, como já estava previsto (após prolongamento de três dias), e serão aprovados no Conselho de Ministros de 16 de março."Desta forma, o Governo garante que os apoios às famílias chegam ao terreno rapidamente", justifica o Ministério da Habitação na nota.