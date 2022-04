Grupo ecologista bloqueia entrada da Lloyd's

Mais de 60 membros da organização ecologista 'Extinction Rebellion' bloquearam hoje as entradas da sede da gestora do mercado de seguros Lloyd's, em Londres, para pressionar a empresa a deixar de fazer seguros sobre projetos que usem combustíveis fósseis.







REUTERS/Henry Nicholls

Segundo informou o grupo, foram colocadas correntes e cadeados para bloquear mais de 25 entradas da empresa, o que impediu a entrada de funcionários no edifício da Lloyd's que, segundo o 'Extinction Rebellion', fez recentemente um seguro sobre a extensão do oleoduto Trans Mountain, no Canadá.Além disso, membros do grupo ecologista escalaram o exterior do icónico edifício de Londres para colocar dois cartazes onde se lia "Vamos acabar com os combustíveis fósseis agora" e "Vamos garantir a justiça climática".O objetivo desta ação é "exigir o fim de todos os novos investimentos e seguros que envolvam combustíveis fósseis", explicou a porta-voz do grupo Clare Walmsley."Ao subscrever projetos [que usam os] combustíveis fósseis mais mortais do mundo, estão a criar o caos climático: inundações, fome, incêndios florestais e morte", acrescentou."Garantir novos projetos de petróleo e gás também não fará nada para resolver a crise do custo de vida. Em vez disso, prende-nos a um sistema que já está a empurrar milhões de pessoas para a pobreza", considerou a porta-voz.Este movimento faz parte da chamada "Rebelião de Abril" e acontece depois de uma paralisação de 10 dias em todo o Reino Unido, conseguida pela 'Extinction Rebellion' e pela coligação 'Just Stop Oil', que bloqueou as refinarias britânicas e resultou em escassez de combustível em todo o país.