Gritos da vítima levaram PSP a impedir violação em Queluz

"A jovem foi encaminhada para um local ermo na freguesia de Queluz, onde foi agredida e coagida a praticar atos sexuais com o suspeito", indicou o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, através da Divisão Policial de Sintra.A detenção do suspeito da tentativa de violação, um homem de 48 anos, aconteceu "em flagrante delito", quando dois polícias da 62.ª Esquadra - Queluz, que efetuavam o patrulhamento da área, "ouviram os pedidos de socorro da jovem e de imediato se dirigiram para o local, impedindo a consumação do crime"."Ao avistar os polícias, o suspeito encetou fuga do local, sendo prontamente seguido e intercetado", segundo comunicado da PSP, que acrescenta que o homem foi detido e presente a tribunal na manhã de hoje.Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que, após ser presente a tribunal, o suspeito ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.Sobre o estado da vítima da tentativa de violação, inclusive se teve de receber cuidados de saúde, a mesma fonte disse não dispor dessa informação.