Greve dos Trabalhadores de apoio hospitalar com grande adesão na área da alimentação

"Estão a ser garantidos os serviços mínimos aos doentes acamados nos hospitais. Aqui na cantina do Hospital de São João, no Porto, assim como noutros hospitais a nível nacional, não estão a ser servidas refeições aos médicos, aos enfermeiros e demais funcionários", disse Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT).O dirigente sindical, que falava junto ao Hospital de São João onde os trabalhadores se concentraram para dar "uma grande resposta à intransigência da administração em melhorar as condições de vida e de trabalho", referiu que nas áreas dos resíduos, da manutenção, das rouparias e lavandarias, "a adesão não é tão elevada", situando-se "entre 50 e 70%"."O Governo, as administrações dos hospitais e o SUCH -- que emprega cerca de 4.000 trabalhadores a nível nacional - aproveitam-se desta mão-de-obra para garantir uma boa qualidade de serviços a preços baixos. Esta é uma grande luta dos trabalhadores e é uma grande resposta ao arrastamento do processo negocial", sublinhou.De acordo com Francisco Figueiredo, o SUCH "não deu aumentos salariais em 2020, e em 2021 deu um aumento miserável aos trabalhadores e está a arrastar o processo negocial até hoje"."Mais de 90% dos trabalhadores recebem praticamente o salário mínimo nacional. Não é aceitável que as administrações dos hospitais e o Governo se aproveitem para garantir uma boa qualidade de serviço a baixo custo. Têm que igualar as condições de trabalho", acrescentou.Francisco Figueiredo disse ainda que "com esta greve os trabalhadores querem manifestar um grande descontentamento face a uma discriminação de que estão a ser vítimas em relação aos demais funcionários dos hospitais, desde logo no horário de trabalho e nas condições de trabalho".Os trabalhadores do SUCH "são equiparados aos trabalhadores da saúde para cumprimento de deveres, mas não são equiparados aos trabalhadores da saúde para beneficiar de direitos", disse."Foram o parente pobre durante esta pandemia, apesar de estarem nos hospitais e com ligação aos doentes, nomeadamente com covid, eles não tiveram a mesma proteção nos equipamentos, nos testes e, até agora, ainda há muitos trabalhadores do SUCH que não tomaram a vacina", frisou.O SUCH -- Serviço de Utilização Comum dos Hospitais é uma associação privada sem fins lucrativos, tutelada pelos Ministérios da Saúde e das Finanças.A greve de hoje foi convocada pela FESAHT - Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e é contra o arrastamento do processo negocial de revisão do Acordo de Empresa e por aumentos salariais justos e dignos.Os trabalhadores reivindicam também a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, a atualização do subsídio de alimentação, a criação de um regime de diuturnidades, o reforço dos quadros de pessoal, estão ainda contra os ritmos de trabalho intensos e querem a melhoria das condições de trabalho, das instalações e dos equipamentos.