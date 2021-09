Greenvolt entra no PSI20 a 20 de setembro e ações sobem 2,83% para 5,81 euros

As ações da Greenvolt estavam esta quinta-feira a ser transacionadas a 5,81 euros cada uma, mais 2,83% que no fecho de quarta-feira, depois de ter sido anunciado que deverão integrar o PSI20 em 20 de setembro.







Phil Boutefeu/Cofina

Cerca das 11h00 em Lisboa, as ações da Greenvolt estavam a cotar-se a 5,81 euros, contra 5,65 euros no final da sessão de quarta-feira, depois de terem mudado hoje de mãos 1.124.570 'papéis' no valor total de 6.579.581 euros.Na quarta-feira, a Euronext Lisbon anunciou que a Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, irá integrar o principal índice bolsista português, o PSI20.De acordo com a revisão trimestral dos resultados do PSI20 publicada na quarta-feira, a empresa liderada por Isabel Ucha, que gere a bolsa de Lisboa, anunciou a "inclusão" da Greenvolt no PSI20, que passará a contar com 19 títulos cotados, face aos atuais 18.A Greenvolt, presidida pelo anterior líder da EDP Renováveis João Manso Neto, entrou em bolsa no dia 15 de julho, e segundo a Euronext deverá integrar o PSI20 no dia 20 de setembro.