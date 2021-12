Governo turco culpa jornalistas e economistas por desvalorização da lira

A crise da lira turca está a ultrapassar a dimensão económica e até política com o Ministro das Finanças a apelar aos cidadãos que apresentem queixas contra economistas e jornalistas que comentaram o colapso da moeda.







Reuters

Numa entrevista ao canal privado CNN Türk, na quarta-feira à noite, Nureddin Nebati, nomeado no início de dezembro ministro das Finanças, dirigiu-se a "todos os cidadãos que perderam dinheiro" devido às recentes flutuações da lira turca."Apresentem queixa contra todos aqueles que aconselharam cautela dizendo que (a divisa) continuaria a desvalorizar. Esses enganaram-vos", disse.Depois de um mês de perdas históricas -- menos 45% face ao dólar desde o início de novembro --, a lira turca recuperou fortemente na semana passada, na sequência de medidas de emergência anunciadas pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.Esta súbita recuperação surpreendeu muitos turcos que tinham investido as suas poupanças em dólares ou euros para preservar o seu poder de compra.O discurso do ministro das Finanças surge poucos dias depois de o regulador bancário turco ter apresentado uma queixa contra mais de duas dezenas de comentadores e economistas, incluindo um ex-governador do banco central, Durmus Yilmaz, economista respeitado que é agora membro de um partido da oposição.A queixa visa também jornalistas que atribuíram a desvalorização da moeda às políticas do Presidente Erdogan, dizendo que continuaria se não houvesse inversão da política económicaO chefe de Estado está, entretanto, a preparar uma nova legislação para reforçar o controlo do governo sobre as redes sociais.O Presidente turco tem invocado regularmente preceitos islâmicos que proíbem a usura para continuar a baixar as taxas de juro, convencido -- ao contrário das teorias económicas comummente aceites - de que as altas taxas de juro incentivam a inflação em vez de a conter, abrandando a atividade económica.Erdogan pressionou o banco central turco quatro vezes em quatro meses para reduzir a sua taxa central, apesar da subida da inflação, que chegou aos 21% em novembro em termos anuais, acentuando a queda da lira turca.