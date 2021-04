Governo desfavorável a prova da Superliga

"Este é um desporto com milhões e milhões de adeptos em todo o continente e com uma importante função social, que deve ser preservada", afirmou o Ministro da Educação.

O Governo português assumiu-se hoje desfavorável à criação da Superliga europeia de futebol, corroborando as posições das autoridades nacionais e europeias, por defender uma pequena parte em vez do bem comum.







EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Em resposta à agência Lusa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse que "partilha a visão das autoridades nacionais e europeias de futebol, não sendo favorável à criação de uma competição desportiva a nível europeu que não privilegia a inclusão, a solidariedade e o mérito desportivo, colocando os interesses de uma pequena parte à frente do bem comum"."Este é um desporto com milhões e milhões de adeptos em todo o continente e com uma importante função social, que deve ser preservada", rematou o governante, que tutela o desporto.No sábado, 17 de abril, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.As equipas vão ser divididas em dois grupos de 10, com jogos em casa e fora, a meio da semana, avançando os três primeiros e o vencedor de um 'play-off' entre quarto e quinto classificados para os quartos de final, a duas mãos, seguindo-se a fase a eliminar até à final, a disputar em campo neutro.A UEFA anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.Entretanto, o organismo que rege o futebol europeu anunciou o alargamento da Liga dos Campeões de 32 para 36 clubes, a partir de 2024/25, numa liga única, com cinco jogos em casa e outros tantos fora.