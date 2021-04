GNR deteve três suspeitos de furto num estabelecimento comercial da Guarda

Três homens com 18 e 19 anos foram detidos por suspeita de terem furtado dinheiro e vários objetos num estabelecimento comercial de Castanheira, no concelho da Guarda, num valor total de 7.000 euros, anunciou hoje a GNR.







"Após a denúncia de um furto, os militares da guarda montaram uma operação policial para intercetar os suspeitos, que arrombaram uma janela e entraram dentro de um estabelecimento comercial", explica a GNR, em comunicado.Além do dinheiro, os homens terão furtado "um televisor LCD, uma máquina de 'vending', diversos maços de tabaco e vários bens alimentares", na sexta-feira, acrescenta.Segundo a GNR, os suspeitos foram intercetados e detidos no Itinerário Complementar 2, na zona de Coimbra."Foi ainda possível apurar que o veículo em que se faziam transportar era proveniente de um roubo (carjacking) no concelho de Vila Nova de Gaia, efetuado por dois dos indivíduos detidos", explica.Os detidos, que já tinham antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vão ser hoje submetidos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.Os objetos furtados foram recuperados e entregues ao proprietário.