Fundação da JMJ abre em outubro linha de apoio a projetos de e para jovens

Lusa 06 de agosto de 2025 às 13:22
O objetivo é que, anualmente, sejam abertas duas linhas de apoio com um investimento de 800 mil euros. A primeira edição, a lançar em 16 de outubro, tem um valor máximo de 360 mil euros, com um teto de 30 mil por projeto.

A fundação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, realizada em Lisboa, vai abrir em 16 de outubro as candidaturas a uma primeira linha de apoio a projetos liderados por jovens ou a eles destinados.

Paulo Calado

Em conferência de imprensa, em Lisboa, a diretora executiva da Fundação Jornada, Marta Figueiredo, explicou que o objetivo é que, anualmente, sejam abertas duas linhas de apoio com um investimento global de 800 mil euros, tendo a primeira edição, a lançar em 16 de outubro, um valor máximo de 360 mil euros, com um teto de 30 mil por projeto.

As iniciativas terão de ser lideradas por jovens ou destinadas a jovens entre os 15 e os 30 anos e abranger as áreas da educação, da formação, da espiritualidade, da saúde mental ou da cidadania.

"Podemos estar a falar tanto de projetos que sejam programas de voluntariado para jovens, podem ser programas de formação, de liderança, focados também nos jovens, (...) programas ligados ao discernimento vocacional e tudo o que seja dotar os jovens com capacidade de tomar decisões sobre o seu futuro, iniciativas de empreendedorismo jovem (...)", exemplificou Marta Figueiredo.

Os montantes sairão do "legado material" de 35 milhões de euros que resultou da JMJ de 2023 e que, para o presidente da fundação, é "um bem imenso".

"O sonho da Fundação [Jornada] é que este bem, esta alavanca, possa impulsionar a geração do nosso tempo, a de 2023, mas possa continuar a impulsionar, a capacitar, jovens daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A Jornada Mundial da Juventude 2023 não tem de ficar encapsulada numa geração", afirmou o também bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, Alexandre Palma.

O lançamento da Fundação Jornada, sucessora da Fundação JMJ, aconteceu hoje, dia em que se assinalam dois anos do encerramento da JMJ de 2023, a última na qual participou o Papa Francisco, que morreu em 21 de abril de 2025.

