Função pública alemã com aumento salarial de 5,5% em 2024 num valor mínimo de 340 euros

Os cerca de 2,5 milhões funcionários públicos alemães vão receber um complemento salarial isento de impostos até fevereiro de 2024 e a partir daí um aumento salarial de 5,5%, com um mínimo de 340 euros mensais, foi este domingo anunciado.







REUTERS/Michele Tantussi

Estes valores resultam do acordo alcançado esta madrugada entre os sindicatos, o Governo federal e as autoridades locais, que será válido por dois anos e se espera que evite novas greves.Citada pela AFP, a ministra do Interior alemão, Nancy Faeser, que tutela a função pública federal, referiu que se trata de um acordo salarial "responsável" e que põe fim a várias semanas de negociações acompanhadas por greves em diversos setores públicos, dos correios, aos transportes ou saúde.Nos termos do acordo agora alcançado, cada trabalhador vai receber um complemento salarial extraordinário de 1.240 euros em junho, seguindo-se uma prestação mensal adicional de 220 euros por mês, até fevereiro de 2024, isenta de impostos.A partir de março de 2024, os trabalhadores terão um aumento salarial de 5,5%, com um valor mínimo de 340 euros brutos por mês.O acordo segue no essencial os pontos centrais da recomendação da comissão arbitral, terá um custo adicional de 17 mil milhões de euros e visa acomodar a perda de rendimento resultante da inflação."Ao decidir aceitar este compromisso, fomos ao limite tolerável", disse, citado num comunicado, o presidente do sindicato unificado de serviços (Verdi), Frank Werneke, que representa os funcionários públicos.Verdi e a federação dos funcionários públicos exigiam um aumento salarial de 10,5% e, pelo menos, 500 euros por mês durante um período de doze meses.