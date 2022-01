Fenprof quer menos alunos por turma e valorização da profissão

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) defendeu hoje a redução do número de alunos por turma e a valorização da profissão como formas de investimento na Educação pelos partidos concorrentes às eleições legislativas de dia 30.







André Guerreiro/Cofina Media

"Na próxima legislatura, é necessário travar a municipalização, democratizar a gestão, reduzir o número de alunos por turma, garantir condições para uma educação verdadeiramente inclusiva e deixar que sejam as escolas a escolher os projetos a desenvolver", é defendido na posição da Fenprof enviada aos associados, a apelar ao voto nas eleições legislativas do dia 30.Em relação aos profissionais, a Fenprof considerou que "é indispensável romper com o percurso de desvalorização e desrespeito a que têm estado sujeitos", através do combate à precariedade, da recomposição das carreiras, do respeito pelo horário de trabalho, pela melhoria das condições de trabalho, pelo rejuvenescimento da profissão docente e pela criação de um regime de aposentação específico.Medidas que, para a Federação Nacional dos Professores, permitem investir na Educação e na Ciência, valorizando a escola pública e a profissão de docente, atraindo jovens para a profissão, depois de anos de desinvestimento.Para a Fenprof, o próximo Governo "terá de estar disponível para dialogar e negociar soluções para os problemas, quebrando o bloqueio que, nos últimos anos, foi imposto".A resposta aos problemas da Educação e dos seus profissionais, segundo a Fenprof, não passa por privatizar serviços públicos, nem pela revisão da Constituição da República ou da Lei de Bases do Sistema Educativo, mas pelo seu cumprimento.A posição do secretariado nacional da Fenprof foi tomada numa reunião ocorrida nos últimos dois dias para preparar o regresso às escolas no segundo período e definir as prioridades a defender junto do Governo e da Assembleia da República, após as eleições legislativas de dia 30.