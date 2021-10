FC Porto vence Boavista e é líder provisório da I Liga

A formação comandada por Sérgio Conceição, que vai em 38 jogos sem perder no campeonato desde o 2-3 em Paços de Ferreira, há um ano, passou a somar 26 pontos.

O FC Porto venceu hoje em casa o vizinho Boavista por 4-1, no dérbi portuense da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ascendendo, provisoriamente, à liderança da competição.







Lusa

O colombiano Luis Díaz, aos 20 minutos, o brasileiro Evanilson, aos 41 e 47, e o estreante inglês Daniel Loader, aos 90+6, apontaram os tentos dos 'azuis e brancos', enquanto o francês Hamache faturou para os 'axadrezados', aos 30.A formação comandada por Sérgio Conceição, que vai em 38 jogos sem perder no campeonato (29 vitórias e nove empates), desde o 2-3 em Paços de Ferreira, há um ano, passou a somar 26 pontos, contra 24 do Benfica e 23 do Sporting, que ainda jogam hoje.