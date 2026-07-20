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Exames: Maioria das escolas já afixou notas das provas do 9.º ano

Lusa 11:02
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Segundo o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima.

A grande maioria das escolas já afixou os resultados das provas finais do 9.º ano, havendo apenas casos pontuais que continuam a aguardar a chegada dos ficheiros, revelou o representante dos diretores.

Alunos do 9.º ano já conhecem resultados das provas
Alunos do 9.º ano já conhecem resultados das provas Lusa

"Algumas escolas já receberam as provas, outras não. Mas o grosso já recebeu. Neste momento tenho apenas dois ou três relatos de colegas que não receberam", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

Às 09:30, havia já famílias a consultar os resultados das provas de Português e de Matemática, até porque também estes alunos podem precisar de ir à 2.ª fase, que começa terça-feira.

"Na minha escola tenho dois alunos que chumbaram e precisam de se inscrever hoje para fazer a prova. É tudo muito em cima do acontecimento, mas nada comparado com o que se passa com os exames do secundário", disse Filinto Lima.

A 2.ª fase da prova de Português realiza-se na terça-feira de manhã e a de Matemática na quinta-feira, segundo o calendário. No caso destes exames do 9.º ano as provas são realizadas em formato digital.

As classificações das provas finais do ensino básico também deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que tal não seria possível, uma vez que iria ser dada prioridade aos resultados dos exames do 11.º e 12º ano.

Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do secundário foram digitalizados, apesar de terem sido feitos pelos alunos em papel.

Assim que arrancou o período de classificação dos exames dos cerca de 166 mil alunos, começaram também os problemas com a plataforma e com o processo de digitalização, obrigando a tutela a adiar uns dias a divulgação dos resultados.

As escolas começaram a receber apenas ao início da noite de sexta-feira as notas dos exames nacionais do secundário, que ainda foram afixadas nesse dia.

No entanto, mais de 1.400 exames surgiram na pauta com a informação de "suspenso", por falhas no processo, e muitas outras notas tiveram de ser corrigidas, segundo o EduQa.

Apenas no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 exames com a sua nota suspensa.

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