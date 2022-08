Europeus2022: Patrícia Mamona quinta classificada no triplo salto

Portugal soma já cinco medalhas, nomeadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

A atleta lusa, que tinha feito 14,45 nas qualificações, a sua melhor marca do ano, não conseguiu voar mais além, sendo que repetir a marca de há dois dias lhe teria valido igualar o terceiro posto.Única finalista a ter chegado ao concurso a saltar acima dos 15 metros, com os 15,01 que lhe valeram a prata olímpica em Tóquio2020, Patrícia Mamona começou com um salto de 14,26 que lhe dava o terceiro lugar.Entretanto, desde o primeiro ensaio, manteve-se firme e definitiva a liderança da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, que começou com 14,81 e acabou a ultrapassar os 15 metros, claramente a melhor marca europeia do ano.Mamona baixou no segundo salto para os 14,15, insuficientes também para chegar ao segundo lugar, momentaneamente da britânica Naomi Metzger, com 14,33 logo na primeira tentativa.Com a ucraniana a fazer sucessivos saltos para o ouro - todos lhe garantiriam o primeiro lugar - a pressão para a atleta lusa aumentou quando Kristina Makela a relegou para quarta, com um salto de 14,64, que é recorde nacional da Finlândia.Mamona reagiu com 14,39, na terceira tentativa, entretanto ultrapassada pelos 14,45 da israelita Hanna Minenko e, posteriormente, pelos 14,43 da alemã Neele Eckhardt-Noack.O quinto lugar com dois saltos para disputar resultou num insuficiente 14,15 - entretanto, a ucraniana 'voou' a 15,02 metros - e uma tentativa final a 13,70, falhando no segundo impulso.Patrícia Mamona, que há três semanas foi oitava no mundial, ainda assim a melhor do Velho Continente, foi campeã da Europa em 2016, depois de ter sido prata em 2012.A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.Portugal soma já cinco medalhas, nomeadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.