Patrícia Mamona assegura final do triplo salto

A portuguesa Patrícia Mamona assegurou esta sexta-feira a presença na final do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, onde vai defender o título conquistado em Torun2021.







Com 14,09 metros, a um centímetro da marca de qualificação direta, na sua primeira tentativa, a vice-campeã olímpica, de 34 anos, avançou para a final, marcada para sábado, a partir das 19:50 locais (16:50 em Lisboa).Mamona terminou a qualificação na segunda posição, com os mesmos 14,09 da turca Tugba Damismaz, depois de um salto nulo e de ter abdicado a sua terceira tentativa.No final da prova, admitiu sentir que podia ter saltado mais na qualificação do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, prometendo o melhor para a final, no sábado."Estava a sentir que podia saltar mais e foi por isso que arrisquei fazer um segundo salto, porque, embora não necessitasse, queria fazer a marca de qualificação direta, e foi um nulo milimétrico", explicou a atual campeã europeia."Agora, tenho de esquecer o que aconteceu. O primeiro passo está dado, tenho de pensar na final, em fazer um 'reset' e dar o meu melhor", concluiu.A recordista nacional, com os 14,53 metros que lhe valeram o cetro europeu há dois anos, está a disputar os seus sextos Europeus 'indoor', tornando-se na segunda portuguesa com mais presenças, apenas superada pelo antigo velocista Luís Cunha, que esteve em sete, entre 1985 e 1992, entre 1985 e 1990 foram disputados todos os anos.No sábado, Mamona, de 34 anos, vai defender o título conquistado em Torun2021.A atleta do Sporting chegou a Istambul no primeiro lugar do ranking entre as inscritas e com a melhor marca europeia do ano, em igualdade com a ucraniana ausente Maryna Bekh-Romanchuk, com os 14,41 alcançados nos Nacionais de clubes, em fevereiro último.