Espaço aéreo da Suíça reaberto após "avaria informática" não especificada

REUTERS/Arnd Wiegmann

O serviço de navegação aérea da Suíça, Skyguide, anunciou inicialmente que o encerramento do espaço aéreo iria prolongar-se, por motivos de segurança, "até novo aviso" tendo depois informado que se tratava de uma "avaria informática".De acordo com as autoridades suíças, o tráfego aéreo já foi retomado assim como o funcionamento dos aeroportos de Genebra e Zurique."A Skyguide lamenta este incidente e as consequências para os clientes e parceiros, assim como para todos (os transtornos) que provocou aos passageiros que se encontravam nos dois aeroportos nacionais", indica um comunicado da Skyguide.Até ao momento não foram fornecidos mais detalhes sobre a "avaria informática".Nas últimas horas, segundo a agência de notícias suíça ATS-Keystone, os voos internacionais para o país foram desviados para o aeroporto de Milão no norte de Itália.