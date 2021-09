Erros fatais ditam derrota pesada do FC Porto com o Liverpool

O FC Porto foi esta terça-feira goleado pelos ingleses do Liverpool, por 5-1, na partida da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões de futebol, em que os 'dragões' cometeram erros defensivos fatais.







JOSE COELHO/EPA

Num jogo em que os 'azuis e brancos' até entraram bem, mas em que se afundaram, depois, em más abordagens individuais, o poderio do conjunto britânico acabou se evidenciar, com os golos de Salah (18 e 60 minutos), Mané (45) e Firmino (77 e 83), tendo o FC Porto apontado o tento de honra, por Taremi, aos 75.Com este resultado, a equipa portista caiu para a terceira posição do grupo, com um ponto, enquanto o Liverpool passou a somar seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, que venceu em casa do AC Milan (2-1), que tem zero.Mesmo tendo perdido Pepe no aquecimento, com o central a ressentir-se de lesão, e Otávio, também por mazela física, na parte inicial do encontro, o conjunto português até entrou melhor na partida, conseguindo, com muita mobilidade, criar desequilíbrios nas suas movimentações ofensivas.Logo aos sete minutos, Luis Díaz deixou uma ameaça inicial aos ingleses, finalizando um contra-ataque com um remate que ainda desviou num adversário, antes do guardião Alisson segurar.O Liverpool tentava ajustar-se à entrada de rompante dos 'azuis e brancos', conseguindo esboçar alguns contra-ataques, acabando por, na primeira situação de perigo que criou, chegar à vantagem, aos 18 minutos, aproveitando um erro dos 'portistas'.O guarda-redes Diogo Costa ainda conseguiu desviar um remate inicial de Curtis Jones, mas a bola caiu aos pés de Zaidu, que não sendo lesto a desviar o perigo, deixou-se superar por Salah, que só teve de encostar facilmente para o 1-0.A contrariedade pesou na equipa de Sérgio Conceição, que demorou a recompor-se e perdeu alguma da garra inicial, deixando o Liverpool mais confortável para assumir mais o jogo, aproveitando algumas precipitações do adversário.Um remate do internacional português Diogo Jota, por cima, e um livre de Henderson, que teve superior defesa de Diogo Costa, evidenciaram o crescimento dos ingleses, que pouco antes do intervalo deram mais um golpe nos dragões.Num cruzamento de Milner, a bola atravessou quase toda linha defensiva dos 'dragões', que, num misto de passividade e hesitações, deixou que Sadio Mané surgisse nas costas e fizesse mais um desvio fácil para o 2-0 com que se chegou ao descanso.O treinador 'portista' ainda tentou equilibrar a equipa após o descanso, promovendo a entrada de Grujic para o lugar de Toni Martínez, mas o regresso ao jogo não foi positivo, com os 'dragões' a revelarem-se muito intranquilos, com pouca capacidade de circular o jogo e a ter várias perdas de bola.Em duas dessas ocasiões, Diogo Jota esteve perto de ampliar o marcador, mas foi Salah, à passagem da hora de jogo, a consegui-lo, aproveitando mais uma perda de bola no meio-campo 'portista', que Curtis Jones trabalhou, e deu ao egípcio a possibilidade de assinar o 'bis' com o terceiro golo da equipa.Mesmo com a dilatada vantagem, os ingleses não deixavam de pressionar, mantendo a defesa do FC Porto em dificuldades, mas os 'dragões' ainda tiveram capacidade para reagir, primeiro com um remate de Vitinha, e, aos 75 minutos, com o golo de honra apontado por Taremi, num desvio de cabeça, a cruzamento de Fábio Vieira.O tento fez despertar os adeptos dos 'azuis e brancos', mas por pouco tempo, já que, dois minutos depois, Firmino, que tinha entrado aos 67, ainda teve tempo para assinar um 'bis' em pouco mais de cinco minutos.Aos 77, o brasileiro aproveitou uma saída disparatada do guardião Diogo Costa, para, de longe, atirar para o golo, e aos 83 recuperou um ressalto no defesa Fábio Cardoso para fazer o 5-1 final.Na próxima jornada deste grupo B da Liga dos Campeões, que se disputa em 19 de outubro, o FC Porto recebe os italianos do AC Milan, enquanto Liverpool viaja até ao terreno do Atlético de Madrid.