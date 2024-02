ERC vai averiguar sondagem feita por empresa não credenciada divulgada pelo Chega

A ERC "já determinou a abertura de um processo de averiguações" a uma sondagem divulgada pelo Chega no seu jornal Folha Nacional, realizada por uma empresa brasileira não credenciada pelo regulador, confirmou hoje à Lusa fonte oficial.







A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) "informa que já determinou a abertura de um processo de averiguações para apreciação da matéria em causa e confirma já a receção de uma participação a este respeito".O Chega publicou na quinta-feira no Folha Nacional, órgão de comunicação social do Chega que está inscrito na ERC, a sondagem da Paraná Pesquisas, empresa que não está credenciada em Portugal.O diretor da Intercampus, António Salvador, confirmou à Renascença que a sua empresa fez a recolha da informação, com a análise dos dados a ficar a cargo da Paraná Pesquisas, adiantando que o estudo de opinião foi feito com a condição de que não fosse divulgado nos media.Atualmente estão credenciadas 13 entidades para a realização de sondagens, de acordo com os dados atualizados a 16 de fevereiro no 'site' da ERC.Entre elas estão a Aximage; a Domp - Desenvolvimento Organizacional Marketing; a Duplimétrica; a Consulmark 2, Estudos de Mercado e Trabalho de Campo; e o Instituto de Ciências Sociais/Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.Consta ainda a Intercampus; o Ipom - Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado; a Marktest, Marketing; a Metris; e a Multidados.As restantes três são a Norma-Açores; a Pitagórica e a Universidade Católica Portuguesa -- CESOP.