Os quatro cenários para 11 de março

As sondagens sugerem incerteza sobre o vencedor, mas dão sinal forte sobre uma maioria de direita – um sinal decisivo para Pedro Nuno Santos garantir que viabiliza um governo da AD. Sobram muitas dúvidas sobre o que acontecerá num cenário de vitória do PS com maioria de esquerda. Há uma quase certeza: o próximo ciclo político será precário.