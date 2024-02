Militares ponderam 'ações de rua depois das eleições'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Associação de Oficiais das Forças Armadas alertou para o "fosso" cada vez mais visível entre os militares e as forças de segurança depois da PSP aumentar as suas ações de propesto. O alerta já foi transmitido ao Presidente da República, apesar de o presidente da AOFA, António Mota, partilhar que os resultados da reunião foram "nulos".







Segundo o Expresso, a Associação Nacional de Sargentos também refere a "sensação de mal estar pelo tratamento diferenciado a vários níveis" e deixa ainda clara a possibilidade de "ações de rua depois das eleições se houver uma aproximação dos subsídios das polícias aos da Polícia Judiciária sem atender à tropa".Segundo o semanário são os militares mais jovens, abaixo dos 40 anos, que estão mais disponíveis para ações de luta.Também ao Expresso o ex-chefe do Estado-Maior da Armada Fernando Melo Gomes refere que "antes do 25 de Abril foram as questões das carreiras do Exército que se tornaram a gota de água que desencadeou o golpe dos capitães", alertando: "Ninguém sabe o que pode acontecer. Não ponho as mãos no fogo pelo que possa suceder".