Eanes e Cavaco estiveram no velório de Sampaio por cerca de meia hora

Os dois antigos Presidentes da República, Ramalho Eanes e Cavaco Silva, marcaram hoje presença no início do velório de Jorge Sampaio, no qual estiveram durante cerca de meia hora, saindo sem prestar declarações à comunicação social.







Lusa

Ambos chegaram ao antigo picadeiro real, onde decorrem as cerimónias fúnebres, pouco depois das 11:30, no período destinado às altas individualidades, e saíram alguns minutos após o meio-dia, hora a que deveria começar a abertura ao público, ainda um pouco atrasada.Numa declaração hoje de manhã no seu gabinete, o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes recordou Jorge Sampaio como uma "das figuras maiores da vida política" contemporânea de Portugal e como um homem que mostrou um "corajoso empenho na defesa dos ideais democráticos"."Jorge Sampaio é, por merecimento de continuidade e unidade na ação cívica e na ação política, sobretudo, uma das figuras maiores da vida política portuguesa contemporânea", sustentou o general Ramalho Eanes, através de uma declaração no seu gabinete, em Lisboa.Na sexta-feira, também numa declaração no seu gabinete, Aníbal Cavaco Silva afirmou que é um tempo de "profunda tristeza nacional" e sublinhou que o povo português "tem todas as razões para admirar e honrar" o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio."Este momento é um tempo de profunda, profunda tristeza nacional. Eu inclino-me perante a memória do Presidente Jorge Sampaio", afirmou.Antes de Ramalho Eanes e Cavaco Silva, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, receberam o cortejo fúnebre do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, em Belém, pelas 11:10.Coberta pela bandeira nacional, a urna com o corpo do antigo Presidente da República chegou a Belém transportada num carro funerário, do qual foi retirada por cadetes das Forças Armadas.Após receber honras militares, a urna deu entrada no antigo picadeiro ao som da marcha fúnebre, seguida pela mulher, Maria José Ritta, e filhos de Jorge Sampaio, André e Vera, e pelas entidades oficiais.Um por um, Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa ajeitaram as respetivas coroas de flores e apresentaram pêsames à família de Jorge Sampaio, retirando-se em seguida, cerca das 11:25.O velório, no antigo picadeiro real que fica junto ao Palácio de Belém, estará aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00 de hoje.No domingo, às 11:00, haverá uma cerimónia de homenagem a Jorge Sampaio no Mosteiro dos Jerónimos, antes da saída do funeral para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde a chegada do corpo do antigo Presidente está prevista para as 13:30.Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República e secretário-geral do PS, e cerimónias fúnebres de Estado.