Doze detidos por suspeitas de corrupção em operação da PJ em Loures

Doze pessoas foram hoje detidas por suspeitas da prática de crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa na sequência de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) realizada em Loures.







Nas buscas foram apreendidas duas armas de fogo e uma réplica, armas brancas, três cartas de condução falsas, três viaturas e ainda uma elevada quantia em dinheiro.

Em comunicado, a PJ adianta que durante a operação "Embargo final", realizada através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (Departamento de Investigação e Ação Penal de Loures), foram realizadas 18 buscas domiciliárias e 32 buscas não domiciliárias.De acordo com a TVI24, as buscas foram feitas na Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, liderada pelo comunista Bernardino Soares.Na nota, a PJ indica que "na investigação em curso foram já recolhidos importantes elementos de prova que indiciam fortemente a existência de contrapartidas monetárias para o não exercício das funções profissionais" que estavam atribuídas a suspeitos.Os detidos têm entre 44 e 64 anos e nas buscas participaram 84 efetivos da polícia.Segundo a TVI24, em causa estão suspeitas de subornos a fiscais da autarquia e a outros funcionários camarários responsáveis pela vistoria e pelo licenciamento de obras de construção civil no concelho, em troca de contrapartidas financeiras.A estação de televisão diz ainda que as detenções e buscas visaram não só funcionários da autarquia, mas também empresários da construção civil, estes últimos suspeitos de corrupção ativa.