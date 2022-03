Dois trabalhadores morrem após caírem à água na barragem de Fratel

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Dois trabalhadores, um brasileiro de 28 anos e um português de 45, morreram esta segunda-feira num acidente de trabalho na barragem de Fratel, em Nisa (Portalegre), após terem caído à água, revelou a Proteção Civil.







Edgar Martins/Correio da Manhã

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que os corpos dos dois homens já foram retirados da água e transportados para os serviços de Medicina Legal do hospital de Portalegre.Os homens "estavam a trabalhar num objeto suspenso numa grua", o qual "caiu à água" da barragem, indicou o CDOS, referindo que os corpos foram recuperados por uma Equipa de Resgate de Grande Ângulo da corporação de Bombeiros de Gavião.O alerta para o acidente de trabalho foi dado aos bombeiros pelas 10h58, desenvolvendo-se a operação de busca e regaste, que contou com um total de 26 operacionais, apoiados por 10 viaturas.Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e Autoridade para as Condições do Trabalho.