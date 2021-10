Desmantelada no Algarve rede que burlou gasolineira com falsos cartões de crédito

A GNR desmantelou no Algarve uma rede de pessoas que falsificavam documentos para a obtenção de cartões de crédito para combustível de uma gasolineira, esquema que lesou a empresa em sete mil euros, foi divulgado esta quinta-feira.





Em comunicado, a GNR adianta que a investigação por burlas a uma empresa gasolineira, que decorria há cerca de oito meses, culminou na quarta-feira na constituição de sete arguidos, cinco homens e duas mulheres, em Faro e Olhão.Os suspeitos, com idades entre os 20 e os 50 anos, "procediam à falsificação de documentos para, através de uma plataforma 'online' da empresa gasolineira, formalizarem contratos com a mesma e assim obterem cartões de crédito de combustível, tirando proveito do 'plafond' inicial de combustível atribuído ao cliente".De acordo com a GNR, esse 'plafond' inicial "nunca era saldado, lesando assim a empresa em cerca de sete mil euros".Os suspeitos dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos foram constituídos arguidos no seguimento de oito mandados de busca.A operação permitiu ainda apreender 10 cartões de crédito de combustível da gasolineira, de distintos titulares, documentação associada ao pedido de emissão dos cartões de crédito de combustível, equipamento informático e sete telemóveis.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Faro.A ação, levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal de Faro, contou com o reforço de militares do destacamento territorial de Faro e da estrutura de investigação criminal, com o apoio da PSP.