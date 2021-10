Covid-19: Cerca de metade dos recuperados apresentam sintomas de 'covid longa'

Muitos doentes que tiveram covid-19 apresentam sintomas como cansaço, dificuldade em respirar, dor no peito, dores nas articulações e perda do paladar ou do olfato que perduram mesmo após a recuperação da doença, uma condição conhecida por "covid longa".