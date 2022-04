Crianças ucranianas em Portugal recebem livros infantis e escolares gratutitos

Jovens e crianças da Ucrânia acolhidos em Portugal já têm acesso gratuito aos manuais escolares ucranianos, assim como a livros infantis bilingues, para ajudar na aprendizagem do português, anunciou hoje o grupo editorial Leya.







Os manuais escolares do sistema de ensino ucraniano estão, desde esta semana, disponíveis na plataforma Aula Digital da Leya, e os primeiros livros infantis bilingues foram hoje entregues num centro de acolhimento em Lisboa.Esta iniciativa surge no âmbito do apoio aos cidadãos ucranianos deslocados das suas casas devido à guerra que está a ser desenvolvido por vários agentes em Portugal, assim como em outros países da Europa, e que, no caso dos livros, envolve autarquias, editoras, escritores, ilustradores e tradutores.O objetivo é fornecer "ferramentas úteis para assegurar a continuidade da aprendizagem e também proporcionar o contacto com a língua portuguesa através dos livros infantis e dos livros escolares", explica a editora.Nesse contexto, fez uma edição especial em ucraniano e português do livro infantil "O camião das histórias", da escritora Rosário Alçada Araújo e da ilustradora Patrícia Furtado, editado pela ASA, no início de março.A versão bilingue, que contou com a ajuda da tradutora Olesya Zaruma Biletska, e de todos os profissionais envolvidos na edição de um livro, ficou pronta em menos de duas semanas, tendo chegado hoje às mãos de crianças do Centro de Acolhimento de Emergência, em Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal.Ao todo foram produzidos 500 exemplares que serão entregues a famílias da Ucrânia, acolhidas em Portugal.No que respeita aos manuais escolares, a editora portuguesa alinhou-se com várias editoras de toda a Europa -- a começar pela RANOK Publishing House, a principal editora escolar na Ucrânia -- para disponibilizar estes livros em ucraniano, gratuitamente, a todos os alunos deslocados do seu país.Foi através de um fórum da Associação Europeia de Editores de Educação (EEPG), que a Leya Educação teve conhecimento desta iniciativa, à qual aderiu, disponibilizando o acesso aos manuais escolares do sistema de ensino ucraniano na plataforma Aula Digital (auladigital.leya.com).Neste momento estão disponíveis os manuais escolares do 1.º ao 4.º ano de escolaridade e, nos próximos dias, serão incorporados os manuais escolares destinados aos restantes anos de escolaridade, sendo o acesso totalmente gratuito, mediante um registo, para o qual foram facultadas instruções em inglês e em português, bem como o 'link' de acesso à plataforma."Esta ação permite que as famílias ucranianas, as famílias de acolhimento e os professores portugueses tenham instrumentos para apoiar as crianças ucranianas no desenvolvimento das suas aprendizagens, enquanto vão aprendendo a língua portuguesa e se vão integrando no nosso sistema de ensino", destaca a editora.Portugal conta já com mais de 20 mil refugiados da Ucrânia. Ao todo, estima-se que a guerra naquele país tenha provocado a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.De acordo com a ONU, cerca de 13 milhões de pessoas necessitarão de assistência humanitária na Ucrânia.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.276 civis, incluindo 115 crianças, e feriu 1.981, entre os quais 160 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.