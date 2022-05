Criança de seis anos morre depois de cair a um poço em Moimenta da Beira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma menina de seis anos morreu hoje em Moimenta da Beira depois de ter caído num poço com uma profundidade de 15 metros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.





"Uma menina de seis anos caiu num poço com 15 metros de altura em Sever, Moimenta da Beira. O alerta foi dado às 10:24, a criança foi retirada às 11:18 e acabou por ser declarado óbito no local às 12:25", contou a mesma fonte.Segundo o CDOS de Viseu, no local estiveram 34 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).