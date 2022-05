Covid-19: Portugal ultrapassa os quatro milhões de casos de infeção

Na quarta-feira foram registados no país 24.866 novos casos de infeção e 25 mortes por covid-19.

Portugal ultrapassou os quatro milhões de casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia da covid-19, indicam os dados divulgados esta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).







Segundo os números atualizados hoje pela OMS, o país atingiu os 4.015.440 casos de infeção pelo vírus que causa a covid-19 e um total de 22.528 óbitos desde que foram confirmados os primeiros diagnósticos positivos, em 02 de março de 2020.De acordo com os dados de hoje da Direção-Geral da Saúde, na quarta-feira foram registados no país 24.866 novos casos de infeção e 25 mortes por covid-19.Foram precisos cerca de 17 meses para Portugal ultrapassar a marca de um milhão de casos positivos, o que aconteceu a 14 de agosto de 2021.O país necessitou apenas de cerca de cinco meses para passar de um para dois milhões de pessoas contagiadas, uma marca que foi atingida a 19 de janeiro, já com a variante Ómicron a ser responsável por uma parte significativa das infeções.Desde 19 de janeiro e até 10 de fevereiro -- em apenas 22 dias -, Portugal voltou a ter mais um milhão de casos de infeção pelo coronavírus que provoca a covid-19, chegando agora aos quatro milhões num período de três meses.