Milhares de velas voltaram a iluminar o Santuário de Fátima na noite de 12 de maio

O Santuário de Fátima apresentou uma esplanada repleta de peregrinos de velas acesas, num cenário que já não era visto na Cova da Iria desde outubro de 2019.





Mais de dois anos depois, muitos milhares de fiéis de todas as idades participaram na recitação do terço que dá início à peregrinação de maio ao santuário da Cova da Iria e onde, no primeiro mistério, se lembrou a situação na Ucrânia, com o padre Jorge Guarda, que conduz a oração, a pedir que se reze "para que se busque a paz, pelo diálogo".Nos acessos ao santuário, eram ainda milhares os peregrinos que procuram entrar no recinto de oração, levando alguns voluntários, que trabalham no apoio aos fiéis, a reconhecerem um afluxo de pessoas superior ao que esperavam.Sem adiantarem números, para já, as autoridades admitem que os peregrinos presentes se aproximam dos valores do que se registavam no período pré-pandemia.As cerimónias foram presididas pelo arcebispo Edgar Peña Parra, Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano.Esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", informou o Santuário, explicando que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, mas este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o Santuário e o seu grupo de voluntários acolherão estes dois grupos de peregrinos".O presidente da celebração, Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993, sendo de origem venezuelana.Atual substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.