Covid-19: Mais de 2.000 voos cancelados em todo o mundo

Mais de 2.000 voos foram cancelados esta sexta-feira em todo o mundo, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, a Ómicron, segundo dados da empresa norte-americana Flight Aware.







Pelas 14h00 (hora de Lisboa), 2.045 voos já tinham sido cancelados em todo o mundo, 457 dos quais tendo como destino ou ponto de partida os Estados Unidos.Por outro lado, 4.604 rotas sofreram atrasos, 509 destas com partida ou destino nos EUA.A Flight Aware adiantou ainda que as companhias americanas mais impactadas são a United, com 9% dos voos cancelados e 3% atrasados, e a Delta, que cancelou 6% dos voos e 2% apresentaram atrasos.Em comunicado, a Delta precisou que os atrasos se deveram a "um conjunto de problemas", como o impacto da nova variante, que fez com que alguns trabalhadores tivessem que ficar em isolamento, mas também devido às dificuldades climáticas.Já a United vincou, também em comunicado, que a Ómicron está a ter um "impacto direto" nas tripulações de voo e nos restantes funcionários da empresa.A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.