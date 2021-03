Covid-19: Idosos recebem vacina em Arganil entre alguma ansiedade e muita confiança

A vacinação contra a covid-19 decorre com normalidade no centro montado em Arganil, onde os idosos chegam com "confiança" na ciência, apesar de alguma ansiedade relativamente ao processo.





"Vou ficar mais descansado, que isto assusta porque andamos sempre com medo", disse à agência Lusa José Vaz Figueiredo, de 80 anos, que tinha acabado de receber a primeira dose da vacina, no centro montado na Antiga Cerâmica Arganilense.O habitante de Sorgaçosa admitiu alguma ansiedade face ao processo, mas realçou a possibilidade de aqui a uns tempos poder pensar em "matar as saudades da família".Já Maria de Luz Espírito Santo, com 101 anos, mostrava-se "calma". A habitante de Folques frisou que não saía de casa há três meses, tendo saído apenas para receber a primeira dose da vacina."Ansiedade temos sempre, mas tenho confiança, em primeiro lugar em Deus, e que Deus dê inteligência ao homem, como deu neste caso para fazer a vacina", afirmou Altenor Afonso, de 83 anos.O habitante de Sarzedo esperava pela segunda dose da vacina e vincava que as pessoas têm "que ter confiança" no processo."Deus queira que fique protegida", realçou Lucinda Fonseca, de 91 anos, frisando que "já é tempo de isto acabar".No centro de vacinação, que conta com o apoio na logística de uma empresa privada, tudo começa com uma chamada no exterior do edifício pelas pessoas que têm marcação.Lá dentro, há uma zona de 'check-in', onde se confirma o agendamento, são feitas perguntas definidas pela Direção-Geral da Saúde, segue-se uma zona onde se espera pela vacina, é-se vacinado e fica-se depois numa zona ampla, em que são cumpridos os 30 minutos de recobro."Não tem havido, para já, nenhuma complicação. O início da organização do próprio centro estava a interferir com a atividade do centro de saúde, mas desde a sua abertura que tem corrido bem", notou o médico do Centro de Saúde de Arganil, Carlos Alves.De acordo com o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, no concelho já foram vacinadas mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 50 anos e com determinadas patologias."Já é um nível de vacinação assinalável", notou.Segundo o autarca, o processo de vacinação está a decorrer "com alguma normalidade", apesar de ter notado um ajuntamento à entrada do centro, "com pessoas que vêm com uma ou duas horas de antecedência e criam entropia ou confusão".Num concelho com um território vasto, o transporte das pessoas é feito em articulação com as juntas de freguesia e instituições particulares de solidariedade social, salientou.