Liga dos Campeões: FC Porto vai defronta Chelsea nos quartos de final

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

O FC Porto vai defrontar os ingleses do Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, esta sexta-feira.







FC Porto Estela Silva/Epa

A primeira mão dos quartos de final vai ser disputada em casa dos 'dragões', em 06 ou 07 de abril, e o segundo jogo previsto para Londres, uma semana depois, em 13 e 14 de abril.A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, nos oitavos de final, vai disputar os 'quartos' da principal competição europeia de clubes pela 10.ª vez, a oitava desde que esta se passou a denominar Liga dos Campeões.Já o Chelsea eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, vencendo ambas as partidas.A final da 'Champions' está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.