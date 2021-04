Covid-19: França impõe quarentena a quem chega do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul

A França vai obrigar quem viaja do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul a uma quarentena de 10 dias, devido à pandemia de covid-19, informou hoje o Governo gaulês.







REUTERS/Christian Hartmann

Os voos de ligação à Argentina, Chile e África do Sul são mantidos, mas o Governo francês anunciou a suspensão das ligações aéreas, a partir de terça-feira, com o Brasil, para limitar a propagação da variante local da covid-19.Os viajantes provenientes dos quatro países terão agora de cumprir um isolamento de 10 dias e estão sujeitos a restrições nos horários de saída, tal como a um aumento das multas em caso de desrespeito das normas estipuladas.As medidas foram aplicadas perante a preocupação com as novas variantes do novo coronavírus.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.000.955 mortos no mundo, resultantes de mais de 139,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.