Covid-19: Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Pfizer a partir dos 12 anos

A vacina deve, à semelhança do que é recomendado para adultos, ser administrada em duas doses com um intervalo de três semanas.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou o uso da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 em adolescentes dos 12 aos 15 anos, foi esta sexta-feira anunciado.





O anúncio foi feito pelo chefe da Estratégia de Vacinas e Ameaças Biológicas para a Saúde da EMA, Marco Cavaleri, numa videoconferência de imprensa, transmitida da sede da agência, em Amesterdão, na Holanda, após a reunião extraordinária do Comité de Medicamentos para Uso Humano.A vacina deve, à semelhança do que é recomendado para adultos, ser administrada em duas doses com um intervalo de três semanas.Os especialistas da EMA consideram que a vacina é segura e eficaz em adolescentes dos 12 aos 15 anos, cujo uso nesta faixa etária já estava autorizado nos Estados Unidos.A vacina do consórcio Pfizer/BioNTech estava aprovada na Europa para pessoas a partir dos 16 anos.