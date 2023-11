Costa reúne-se com Marcelo terça-feira sobre futuro de Galamba

O primeiro-ministro já tinha afirmado que iria falar com o chefe de Estado sobre a situação do ministro das Infraestruturas.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira, sobre a situação no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse hoje à Lusa fonte do executivo.







Miguel Baltazar

Segundo a mesma fonte, esta reunião está marcada para as 17h30.Na quinta-feira, o primeiro-ministro já tinha afirmado que iria falar com o chefe de Estado sobre a situação do ministro das Infraestruturas no Governo, depois de João Galamba ter sido constituído arguido no processo que envolve negócios com lítio, hidrogénio e o centro de dados de Sines.