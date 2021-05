Costa hoje com os chefes militares após aprovação de propostas de reforma da Defesa

O primeiro-ministro almoça esta sexta-feira com o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas e chefes de Estado Maior da Armada, Exército e Força Aérea, após o parlamento ter aprovado na generalidade propostas de reforma da Defesa.







David Martins/Cofina

Este almoço, em São Bento, que juntará António Costa, o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, e os chefes máximos dos ramos da Armada (almirante Mendes Calado), Exército (general Nunes da Fonseca), e Força Aérea (general Joaquim Borrego) está previsto para as 13:00.De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, apesar de haver a possibilidade de recolha de imagens no início do encontro, não estão previstas declarações aos jornalistas no final do almoço de trabalho.Este encontro acontecerá um dia depois de a Assembleia da República ter aprovado por larga maioria, na generalidade, as propostas de lei do Governo para a reforma na Defesa Nacional, que concentram mais poder no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).As propostas do executivo para rever a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) foram aprovadas com os votos do PS, PSD e CDS. Votaram contra BE, PCP, PEV, Chega e abstiveram-se o PAN, a Iniciativa Liberal e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).Na mesma votação, foram chumbados dois projetos de lei do PCP sobre os mesmos temas, por uma maioria PS, PSD e CDS.Os dois diplomas serão agora discutidos, na especialidade, na comissão parlamentar de Defesa Nacional. Só depois, a lei será aprovada em definitivo, em votação final global.A reforma que concentra mais poder no CEMGFA esteve em debate no parlamento, na terça-feira, depois de semanas de críticas de ex-chefes militares e de dois antigos Presidentes, Ramalho Eanes e Cavaco Silva.No debate, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, respondeu às críticas à reforma da estrutura das Forças Armadas afirmando tratar-se de uma "mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada" pela experiência de Governos do PS e do PSD/CDS.João Gomes Cravinho procurou ainda deixar a garantia de que a reforma militar proposta pelo Governo não implica qualquer alteração no relacionamento entre o sistema político e as Forças Armadas, respondendo assim a críticas de "governamentalização"."Não há rigorosamente nenhuma alteração em relação à atualidade no que toca ao relacionamento entre o sistema político e as nossas Forças Armadas: não há nenhuma alteração nos poderes da tutela, não há nenhuma alteração no equilíbrio de poderes entre o Governo, a Assembleia da República, e a Presidência da República", sustentou o ministro da Defesa.