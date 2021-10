COP26: António Costa ausente na cimeira de líderes mundiais

A cimeira, que decorre até 12 de novembro, começa no domingo com reuniões plenárias preliminares que juntarão os representantes dos países signatários da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar ausente na Cimeira de Líderes Mundiais da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial do gabinete do chefe do Governo.







Lusa

A COP26 tem início em Glasgow, na Escócia, no domingo e a cimeira de chefes de Estado e de governo decorre entre 01 e 02 de novembro.Segundo a agenda da cimeira, a intervenção de António Costa estava prevista para o primeiro dia, da parte da tarde.A partir de 08 de novembro, está prevista a participação na COP26 do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.A cimeira, que decorre até 12 de novembro, começa no domingo com reuniões plenárias preliminares que juntarão os representantes dos países signatários da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.A cerimónia oficial de abertura realiza-se na segunda-feira, com o primeiro-ministro do Reino Unido, país anfitrião, juntamente com a Itália, com "momentos criativos e culturais", de acordo com a organização.Começará depois a cimeira de chefes de Estado e de Governo, que até terça-feira farão intervenções dando conta dos seus compromissos e ambições renovadas para dar corpo ao Acordo de Paris e limitar o aquecimento global até ao final do século.Ainda na segunda-feira, os líderes mundiais ouvirão cientistas a descrever o estado da arte nas questões do clima e traçar o cenário que espera o mundo caso não se cumpram os objetivos definidos em 2015 em Paris com ainda mais ambição e rapidez.As declarações no primeiro dia decorrerão em duas salas de plenário ao mesmo tempo, uma com chefes de Estado, outra com primeiros-ministros, num desfile de líderes mundiais que incluirá o Presidente norte-americano, Joe Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.As declarações dos chefes de Estado e de governo prosseguirão na terça-feira e os dias seguintes serão organizados por temas: Finanças na quarta-feira, Energia na quinta, Juventude na sexta.No sábado, dia que a COP26 consagra ao tema Natureza e Uso do Solo, está prevista para Glasgow uma manifestação de ativistas climáticos, convocada pelo coletivo Coligação COP26 e marcada pelo pessimismo da organização quanto às hipóteses de a cimeira trazer alguma mudança que resulte realmente.Ao longo das duas semanas da COP26, esta coligação promove a sua própria "cimeira alternativa", com debates, encontros e iniciativas de protesto.Os dias temáticos na cimeira prosseguem na segunda semana até ao fim das negociações, cuja tradição é estenderem-se pelo fim de semana, para lá de sexta-feira, dia agendado para apresentação das conclusões.