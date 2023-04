Consumo e rendimento das famílias recuam na zona euro e UE no 4.º trimestre de 2022

O consumo real e o rendimento real das famílias por habitante recuaram, no quarto trimestre de 2022, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.





Tópicos eurostat consumo rendimento familias

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na zona euro, o consumo real das famílias 'per capita' recuou 1,2%, depois de se ter mantido no trimestre anterior e de ter caído 0,3% nos últimos três meses de 2021.O rendimento familiar, por seu lado, caiu 0,5%, no quarto trimestre de 2022, nos países do euro, o que se compara com o recuo de 0,1% do período anterior e de 0,4% do homólogo.Na UE, o consumo das famílias desceu 0,9%, depois de ter aumentado 0,5%, entre julho e setembro de 2022, e de se ter mantido no quarto trimestre de 2022.Já o rendimento real 'per capita' diminuiu, no conjunto dos 27 Estados-membros, 0,3%, em linha com o último trimestre de 2021 e abrandando quando comparado com a quebra de 0,5% do período entre julho e setembro de 2022.