Ansiedade financeira afeta até quem não tem dificuldades. O que fazer?

Os juros vão continuar a subir? Os preços vão continuar a aumentar? Estamos a entrar ou a viver já uma crise económico-financeira? Estas são algumas perguntas que já devem ter passado pela sua cabeça e que causam ansiedade financeira. "A incerteza é uma das potenciais causas da ansiedade", reconhece à SÁBADO Sérgio Cardoso, Chief Academic Officer (supervisor educativo) da consultora Doutor Finanças. E devido a ela, as pessoas e empresas têm procurado mais formação sobre finanças pessoais – o que se reflete num aumento de 80% no tráfego do site – ao mesmo tempo que há "uma maior procura pela transferência de crédito habitação e pela consolidação de crédito, com as pessoas a procurarem reduzir os seus encargos".