Cimeira Social: A pobreza e a luta contra a vergonha no Bairro Branco

Existe uma linha muito frágil "entre pedir comida e roubar" porque, quando há fome, a "vergonha" é difícil de ultrapassar, diz Lucas Vieira, morador do Bairro Branco, Almada, enquanto ajuda a organizar a distribuição de alimentos aos mais carenciados.





"Vergonha é roubar a casa do pobre e ser apanhado", diz à Lusa o morador do Bairro Branco, que todas as semanas se oferece como voluntário para descarregar alimentos e organizar a distribuição na rua da Belavista, Pragal."Ser voluntário é bom para ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas porque aqui há muitas pessoas que precisam, mas muitas pessoas têm vergonha. Eu digo-lhes para virem. Não é roubar. Chegam ali e peçam. Eu digo-lhes: vocês têm filhos, têm mulheres. Porque não vão pedir ajuda? Está aqui muita gente que precisa e tem vergonha", diz Lucas Vieira.Todas as semanas, a Associação Padre Amadeu Pinto, da Companhia de Jesus, faz distribuição de alimentos com meios próprios ou em colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome ou a autarquia de Almada.No Bairro Branco, margem sul do Tejo, junto à ponte 25 de Abril e o "ex-bairro 28 de Maio" (data da instauração da ditadura em 1926), vivem entre 15 a 20 mil pessoas num contexto de desemprego e insegurança alimentar e cercadas pelo tráfico de estupefacientes, armas e delinquência juvenil.O desemprego ou o emprego precário tem vindo a agravar a situação dos moradores."Nota-se muito a situação dos trabalhadores pobres, em virtude da falta de estudos. Nota-se através dos números do Rendimento Social de Inserção (RSI), trabalhadores que trabalham e que mesmo assim têm de recorrer a apoios", diz à Lusa Ana Martinho, assistente social e coordenadora do Núcleo de Apoio Social do Centro Social Paroquial do Cristo Rei.No último ano, as lógicas da economia informal no local alteraram-se, assim como se agravou a situação dos desempregados e das pessoas com trabalhos precários."Aqui nota-se uma relação muito ingrata e injusta das pessoas com o mercado de trabalho, porque há uma grande rotatividade entre desemprego e trabalho precário. Curiosamente muitas pessoas receberam propostas e foram enquadradas nas limpezas do covid, uma coisa que toda a gente receava em plena pandemia, e as pessoas foram e alinharam-se, tiveram essa oportunidade, mas depois foram descartadas", diz ainda Ana Martinho.A assistente social, que colabora na operação de entrega de alimentos, refere que, neste momento, existem mil pessoas para três respostas.O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, em parceria com a Segurança Social, enquadrado num programa europeu, para 264 habitantes e que formam 90 famílias.Por outro lado, a autarquia e a Igreja promovem medidas extraordinárias de apoio alimentar com mais 100 beneficiários de 29 famílias, e respostas como os excedentes do Banco Alimentar que, "dependendo do que é recebido", é divido por 700 famílias.A Cimeira Social que vai decorrer nos dias 7 e 8 de maio na cidade do Porto, vai debater o plano de ação da Comissão para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, envolvendo agentes políticos, mas também setores da sociedade civil, nomeadamente empregadores como a Business Europe e trabalhadores através da Confederação Europeia dos Sindicatos.O plano estipula como metas, para 2030, que 78% dos adultos na Europa tenham emprego, que pelo menos 60% das pessoas façam uma ação de formação uma vez por ano e que sejam retirados da pobreza "pelo menos" 15 milhões de europeus, dos quais cinco milhões de crianças."Não basta haver medidas políticas, é preciso operacionalização em territórios como este e é precisa uma força de proximidade, de insistência que não vejo acontecer. Por vezes essas medidas são muito burocráticas e há pessoas que num determinado momento da vida estão muito desorganizadas e não se conseguem alinhar com essa exigência da burocracia. Mas se houver acompanhamento no terreno, vejo que é possível, sim", considera a assistente social do Bairro Branco.Após a descarga dos alimentos, Lucas Vieira, de saco vazio na mão, junta-se à fila para receber os alimentos para a família.Lucas diz que nunca ouviu falar da Cimeira do Porto, nem dos planos para reduzir a pobreza e que os políticos estão longe da realidade dos bairros."O que é que a gente pode pensar dos políticos? Têm de ajudar porque há muita gente com necessidade e eles ajudam pouco. Deviam ajudar mais um bocado, visitando os bairros. Ver que há pessoas que estão a precisar. Agora, com as eleições vamos vê-los a aparecer aqui. Para pedir votos eles aparecem, mas quando é preciso ajudar, esquece", critica o morador da rua da Belavista, Bairro Branco, uma rua sem vista para lado nenhum a não ser para paredes e túneis de cimento.