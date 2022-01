Chefes da diplomacia da Turquia e do Irão visitam a China

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Turquia e do Irão, Mevlut Cavusoglu e Hossein Amir Abdollahian, respetivamente, vão visitar a China, entre os dias 12 e 14 de janeiro, anunciou esta terça-feira fonte do Governo chinês.







REUTERS/Thomas Peter

A China e o Irão assinaram um acordo de cooperação económica, com duração de 25 anos, em março do ano passado, no qual está estipulado que a China vai investir cerca de 400 mil milhões de dólares (353 mil milhões de euros) nos setores da energia e infraestrutura iranianos, durante aquele período.Teerão, um grande produtor de hidrocarbonetos, garante em troca um fornecimento estável de petróleo e gás a preços competitivos para a indústria chinesa.As relações entre a China e a Turquia deterioraram-se, nos últimos anos, por supostos abusos contra os direitos humanos na região de Xinjiang, extremo oeste da China, denunciados por organizações internacionais e países ocidentais.A região é povoada maioritariamente pela minoria étnica chinesa uigure, de língua turca e muçulmana.A visita dos chefes da diplomacia turca e iraniana acontece na mesma semana em que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do Golfo Pérsico (Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Bahrein) e o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Nayef al -Hajrah, estão na cidade chinesa de Wuxi para "fortalecer os laços", de acordo com declarações de al-Hajrah divulgadas pela imprensa saudita.