Chef Mario Batali considerado inocente em caso de assédio sexual

O 'chef' norte-americano Mario Batali foi considerado na terça-feira inocente num caso de assédio sexual, após um julgamento rápido em que o acusado renunciou ao direito de ter um júri a decidir o seu destino.







Steven Senne/Pool via REUTERS

A ex-personalidade do canal de televisão Food Network, de 61 anos, saiu do tribunal com os seus advogados sem comentar o caso, que se concentrou em alegações de que beijou e apalpou de forma agressiva uma mulher de Boston enquanto essa tirava uma 'selfie' num bar em 2017.Ao dar o veredicto, o juiz do Tribunal Municipal de Boston, James Stanton, concordou com a defesa do 'chef', que a acusadora tinha problemas de credibilidade e que as fotografias sugeriam que o encontro tinha sido amigável."As imagens valem mais do que mil palavras", disse.Mario Batali enfrentou até dois anos e meio de prisão e seria obrigado a registar-se como agressor sexual se fosse condenado.A acusadora, que também saiu do tribunal sem falar aos jornalistas, testemunhou como se sentiu confusa e impotente para fazer qualquer coisa para impedir o 'chef' na altura.Nas declarações finais, o advogado do acusado Antony Fuller retratou a residente de 32 anos em Boston como uma "mentirosa assumida" que tem motivações financeiras, porque entrou com um processo a pedir mais de 50 mil dólares (cerca de 47 mil euros) por danos.Mario Batali demitiu-se em 2017 do seu império da restauração e do espetáculo televisivo "The Chew", transmitido pela ABC, depois de uma denúncia de quatro mulheres, que o acusaram de as ter tocado de forma imprópria.Foi o 'chef' e o dono de restaurantes mais proeminente acusado de má conduta sexual no auge do movimento global #MeToo, que agitou a indústria de alimentos e bebidas."Cometi muitos erros. O meu comportamento foi errado e não há desculpas. Assumo total responsabilidade", disse numa nota, na ocasião.No ano passado, os 'chef' norte-americanos Mario Batali e Joseph Bastianich concordaram em pagar 600 mil dólares a cerca de vinte antigos trabalhadores de três restaurantes, no âmbito de um acordo judicial sobre acusações de assédio sexual.A decisão, anunciada pela procuradora do estado de Nova Iorque, Letitia James, previa que os dois empresários pagassem uma compensação de 600 mil dólares (cerca de 510.000 euros), pondo fim a quatro anos de investigação sobre acusações de assédio sexual de Batali e dos gerentes dos restaurantes, em Nova Iorque, contra vários empregados.