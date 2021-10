Cerca de 200 polícias em operação de "grande envergadura" de combate ao tráfico de armas

Cerca de 200 polícias estão a realizar esta sexta-feira de manhã uma operação de "grande envergadura" nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro para cumprimento de mais de 50 mandados de detenção no âmbito do combate ao tráfico armas, anunciou a PSP.





A operação policial "Scorpion" está a decorrer desde as 05:00 desta sexta-feira e está a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, adianta a instituição em comunicado."No âmbito das suas competências de controlo de armas e explosivos e de investigação criminal, está desde as 05:00 do dia de hoje a executar uma operação policial de grande envergadura, em três distritos do país (Lisboa, Setúbal e Faro), para cumprimento de mais de cinco dezenas de mandados de detenção, mandados de busca (domiciliária e não domiciliária)", sublinha.A investigação conta com a participação de efetivos policiais dos departamentos de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção, e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana.