Carlos Moedas diz que não abdicará de participar na discussão do aeroporto

um encontro em que também estiveram presentes o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o 'vice' social-democrata Miguel Pinto Luz.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que há acordo com o PSD sobre a metodologia a seguir até uma decisão "definitiva" sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa.António Costa adiantou que, em breve, o Conselho de Ministros aprovará uma resolução para a criação de uma comissão técnica independente e de uma comissão de acompanhamento.Essa comissão técnica, de acordo com o líder do executivo, não se limitará a estudar as soluções Montijo e Alcochete, admitindo igualmente hipóteses como Santarém "e outras" que essa comissão venha a considerar.