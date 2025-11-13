Bispo de Setúbal lamenta morte de casal em Fernão Ferro: "Tragédia deixa comunidade mais pobre"

D. Américo Aguiar deixou uma palavra de consolo à família e agradeceu aos meios de socorro

O bispo de Setúbal lamentou esta quinta-feira a morte de um casal de octogenários em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, durante o mau tempo que se tem feito sentir nas últimas horas.



D. Américo Aguiar lamentou a morte do casal de octogenários Rui Minderico

"Com enorme tristeza recebi a notícia da morte de um casal de octogenários, hoje, em Fernão Ferro, Seixal, em consequência do mau tempo que tem atingido a nossa Diocese de Setúbal. Esta tragédia [...] deixa a nossa comunidade mais pobre e mais silenciosa", escreve o cardeal Américo Aguiar numa nota divulgada esta manhã.

Dirigindo uma palavra de "grande proximidade e respeito a família e amigos, que agora enfrentam uma dor profunda e difícil de suportar", Américo Aguiar agradece também a "todos os que, nestas horas de grande aflição, estão no terreno a responder aos inúmeros pedidos de ajuda: os bombeiros, os agentes de proteção civil, as forças de segurança, os trabalhadores das autarquias e tantos concidadãos que, com generosidade e sentido de comunidade, não hesitam em ajudar".

"A todos, muito obrigado pela dedicação e coragem. A todos, peço prudência, serenidade e atenção às instruções das autoridades. E a todos, peço que continuemos a cuidar uns dos outros - é assim que vencemos as tempestades da vida", acrescenta o cardeal responsável pela diocese de Setúbal.

Um casal, com mais de 80 anos, morreu hoje de manhã na habitação em que vivia, em Fernão Ferro, distrito de Setúbal, e que inundou devido à chuva forte que caiu durante a noite, disse à Lusa fonte da proteção civil municipal.

"O casal, na casa dos 80 anos, foi encontrado morto hoje de manhã na casa onde habitavam e que inundou", indicou Rui Pablo.

O distrito de Setúbal tem sido um dos mais afetados pelo mau tempo registado desde a madrugada de hoje. Nos concelhos do Montijo e do Seixal há informação de várias estradas inundadas e veículos imobilizados devido à chuva forte.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia, com chuva, vento e agitação marítima fortes.

Na Estrada Nacional (EN) 378, entre o Seixal e Sesimbra, houve vários carros bloqueados devido a inundações.

Já de acordo com a Câmara Municipal do Montijo, existem "várias escolas fechadas durante o período da manhã devido ao mau tempo", situação que se verifica também no concelho da Moita.

Em Setúbal, segundo o comandante dos sapadores bombeiros foram registadas 64 ocorrências, a maior parte das quais inundações, na zona de Azeitão.

De acordo com as informações recolhidas pelos serviços municipais de proteção civil, as situações mais complicadas ocorreram no Seixal.

Além de Setúbal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também avisos meteorológicos para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente até sábado.

O distrito de Setúbal, à semelhança do de Lisboa e de Santarém, foi também afetado com falta de energia.