Cada hora trabalhada custou mais 4,7% no 3.º trimestre

O acréscimo do custo médio por trabalhador foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores no setor da construção (6,5%) e menores no da indústria (4,6%).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Lisboa, 13 nov 2025 (Lusa) -- O índice de custo do trabalho (ICT), que mede os custos por hora efetivamente trabalhada, aumentou 4,7% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira.



Custos na construção sobem 6,5% no terceiro trimestre de 2025, revela o INE DR

No trimestre anterior, o ICT tinha aumentado 5,5%, apontou o INE.

No trimestre em análise, os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 4,7% e os outros custos do trabalho (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 4,7%.

Segundo a autoridade estatística, a evolução homóloga do ICT "resultou também da conjugação do acréscimo de 5,1% no custo médio por trabalhador e do acréscimo de 0,3% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador".

O acréscimo do custo médio por trabalhador, detalhou, foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores no setor da construção (6,5%) e menores no da indústria (4,6%).

Com exceção da construção, que apresentou um acréscimo maior do que o registado no trimestre anterior, a indústria, os serviços e a Administração Pública registaram aumentos menores.

As horas efetivamente trabalhadas por trabalhador aumentaram na Administração Pública e na construção e diminuíram na indústria e nos serviços, sendo que o maior acréscimo foi observado na Administração Pública (1,6%) e o maior decréscimo na indústria (-1,4%).

Em resultado destas variações, o ICT aumentou em todas as atividades económicas, tendo o maior acréscimo sido observado na Indústria (6,1%), realçou o INE.