BioNTech passa de prejuízo a lucro de €7.126,3 milhões até setembro

A BioNTech informou que obteve um lucro operacional de 10.584,1 milhões nos primeiros três trimestres, em comparação com perdas de 326,6 milhões no mesmo período do ano passado.

A biotecnológica alemã BioNTech, que desenvolveu com a Pfizer uma vacina contra a covid-19, registou até setembro lucros de 7.126,3 milhões de euros, face ao prejuízo de 351,7 milhões de euros há um ano.







REUTERS/Ralph Orlowski

Este resultado, anunciado hoje, deve-se essencialmente às receitas com a venda de mais de 2.000 milhões de doses de vacina desde o início do ano.A BioNTech informou que obteve um lucro operacional de 10.584,1 milhões nos primeiros três trimestres, em comparação com perdas de 326,6 milhões no mesmo período do ano passado.A faturação subiu para 13.444,2 milhões de euros, em comparação com 136,9 milhões há um ano."Continuamos a trabalhar diligentemente para responder às necessidades de vacinas no mundo com o compromisso de assegurar o acesso justo à vacina", afirmou o presidente executivo e cofundador da BioNTech, Ugur Sahin, ao apresentar os números.