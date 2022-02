Benfica coroa ovação a Yaremchuk com triunfo frente ao Vitória de Guimarães

O Benfica recebeu e venceu este domingo o Vitória de Guimarães, por 3-0, em jogo da 24ª jornada da I Liga de futebol marcado pela ovação a Yaremchuk, na segunda parte, quando rendeu Darwin, autor de um 'bis'.







EPA/MIGUEL A. LOPES

Não estou a chorar… Tu é que estás



Força, Yaremchuk ??pic.twitter.com/NREGJHWRSg — Rui Costa do Azeitechuk (@rcostadoazeite) February 27, 2022

Gonçalo Ramos, 23 minutos, inaugurou o marcador, para Darwin, aos 37, ampliar a contagem, e aos 52, de grande penalidade, selar o resultado.Com este triunfo, o Benfica capitaliza o empate do Sporting no terreno do Marítimo (1-1), no sábado, e somando agora 54 pontos, menos quatro do que os 'leões', segundos classificados, e nove do que o líder FC Porto, que ainda hoje recebe o Gil Vicente.Frente aos vimaranenses, o Benfica foi forçado a fazer duas alterações em relação à igualdade com o Boavista (2-2), da última jornada. Entraram para a equipa principal Morato e Meïte, que respetivamente rederam os castigados Otamendi e Weigl.Já Pepa, mudou três em comparação com a derrota caseira (3-1) com o Arouca. João Ferreira, emprestado pelos 'encarnados', Hélder Sá e Bruno Duarte cederam os lugares a Miguel Maga, Rafa Soares e André Almeida.Depois do empate com o Ajax (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica estava obrigado a mostrar que tinha virado a página da intermitência que tem evidenciado ao longo desta época.A primeira ocasião de golo pertenceu aos comandados de Pepa. Rúben Lameiras lançou a bola para a corrida de Estupiñan, que ficou isolado e, à entrada da área, rematou para defesa de Vlachodimos, com o pé direito, aos 08 minutos. O mesmo acontecendo aos 15.Embora o Benfica tivesse mais iniciativas, ora por dentro, ora por fora, com Taarabt a ser o dinamizador da equipa, o excesso de cerimónia no 'último remate' foi facilitando a vida a Vitória de Guimarães.Aos 23 minutos, Gonçalo Ramos colocou o Benfica a vencer, na sequência de um cruzamento de Gilberto, na direita, antecipou-se a Jorge Fernandes e, com o pé direito, na pequena área, bateu o guarda-redes Bruno Varela.O quinto golo do avançado português no campeonato acabou por não galvanizar nenhuma das equipas, que continuavam a ter uma postura expectante, com a bola a ser muito disputada na zona de meio-campo. Até que Meïte percebeu a desmarcação de Gilberto, na direita, depois do espaço deixado aberto por Rafa, serviu o brasileiro que cruzou com a medida certa para Darwin, de cabeça, fazer o 2-0, aos 37 minutos.Sem alterações a abrir a segunda parte, o Benfica jogava com o conforto do marcador até que Miguel Maga rasteirou Gonçalo Ramos, na grande área, tendo o árbitro setubalense André Narciso assinalado grande penalidade, que acabou convertida por Darwin, aos 52 minutos, naquele que foi o 20.º golo do uruguaio, cimentando a liderança da lista de melhores marcadores.A perder por 3-0, Pepa fez as primeiras alterações na equipa. Colocou em campo Ricardo Quaresma e estreou o jovem Ibrahima Bamba, para os lugares de Rochinha e Alfa Semedo, mudanças que não produziram efeito.A entrada de Roman Yaremchuk, aos 62 minutos, acabaria por ser o momento alto do jogo. O avançado recebeu a braçadeira de capitão por parte de Vertonghen, com os 39.846 espetadores presentes no Estádio da Luz a levantarem-se e aplaudirem o gesto, num sinal claro de apoio à Ucrânia, que na quinta-feira foi invadida pelo exército russo.Ricardo Quaresma, aos 69 minutos, conseguiu entrar na área do Benfica e, com um remate de pé esquerdo, esteve perto de fazer o tento de honra para o Vitória de Guimarães, contudo Vlachodimos defendeu. Na resposta foi a vez de Everton, de cabeça, obrigar Bruno Varela a aplicar-se para evitar o 4-0.Apesar de o Vitória de Guimarães se ter tornado mais ofensivo, beneficiando da entrada de Quaresma, acabou por não conseguir marcar, tendo Jorge Fernandes, aos 90+1 minutos, muito perto de o conseguir fazer.Antes do apito final, tempo ainda para o treinador Nelson Veríssimo estrear na I Liga o jovem defesa central Tomás Araújo, de 19 anos, que rendeu Vertonghen, aos 90+2.