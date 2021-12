Autoridades encontram em casa ocupante de viatura que caiu de ravina na Guarda

Ainda é desconhecido o motivo do acidente.

O passageiro de um veículo ligeiro, que caiu na quarta-feira numa ravina, junto ao rio Mondego, em Gouveia, na Guarda, foi encontrado em casa, disse à Lusa a Proteção Civil.







"A vítima estava em casa", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, acrescentando ser ainda desconhecido o motivo do acidente.Na quinta-feira, o CDOS da Guarda disse que a viatura ter-se-á despistado ao início da noite na freguesia de Cativelos e caído numa ravina de cerca de 40 metros.À Lusa, fonte do CDOS da Guarda disse, pelas 23:00, que o veículo ligeiro já havia sido encontrado, mas não os passageiros.No local, indicou a Proteção Civil, estiveram 37 operacionais, apoiados por 14 viaturas, "a procederem às buscas".Segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para a ocorrência foi recebido às 21:55.